Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

- Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

- Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollarda rögarlar taştı, biriken sular sürücülere zor anlar yaşadı. Akşam üzeri başlayan sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Akşam üzeri aniden bastıran ve şiddetli yağan yağmur nedeniyle eski Şube Caddesi, Gençlik Caddesi ve Beşyol mevkisinde göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların bodrum katları suyla doldu. Yağmurun hafiflemesiyle birlikte SASKİ ekipleri çalışma başlattı.

Son Dakika

G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı

İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu

Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti

Maçı stattan seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı

Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor

Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti

Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu