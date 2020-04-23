Sağanak yağış ilçe yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

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Sağanak yağış ilçe yolunu ulaşıma kapattı
6 saat önce
Sağanak yağış ilçe yolunu ulaşıma kapattı Şırnak'ta etkili olan sağanak yağış sonrası kapanan Beytüşşebap ilçe yolu, suların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Sağanak yağış ilçe yolunu ulaşıma kapattı
ŞIRNAK - Şırnak'ta etkili olan sağanak yağış sonrası kapanan Beytüşşebap ilçe yolu, suların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Beytüşşebap ilçe yolu, aşırı yağışlar nedeni ile kapandı. Tarlalar sular altında kalırken, Habur Çayının da debisi yükseldi. Suların çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:04 Kaynak: İHA
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