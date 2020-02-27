SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'DA ETKİLİ OLDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'DA ETKİLİ OLDU - Son Dakika

SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'DA ETKİLİ OLDU

7 saat önce

Uğur Samet AVCI / İstanbul DHAİstanbul genelinde etkili olan Lodos akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.

SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'DA ETKİLİ OLDU, System.String[]

Uğur Samet AVCI/ İstanbul DHA

İstanbul genelinde etkili olan Lodos akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Şimşekler karanlığı aydınlatırken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos bugün de devam etti. Anadolu yakasında akşam saatlerinde lodosun yerini sağanak yağış aldı. Kadıköy'de bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla çakan şimşekler nedeniyle akşamın karanlığı aydınlandı.

Silivri'de fırtına ve yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı caddelerde ve sahil kordon boyunda yer yer su birikintileri oluştu. Fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı. Sürücüler ise zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntü Dökümü

--------------

KADIKÖY

-Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar

-Sokaklarda yağmurdan kaçan vatandaşlar

-Yolun karşısına geçen vatandaşlar

-Sağanak yağıştan görüntüler

-Art arda çakan şimşekler

-Genel ve detay

SİLİVRİ

-Yağıştan detaylar

-Trafikten detaylar

-Genel detaylar


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi İmamoğlu'ndan İdlib paylaşımı: Acı haberler yüreğimizi yakıyor İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Katil Putin hesap verecek

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 03:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'DA ETKİLİ OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]