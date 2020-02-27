Sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu - Son Dakika
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Sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu

21 dakika önce

İSTANBUL genelinde etkili olan Lodos akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.

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İSTANBUL genelinde etkili olan Lodos akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Şimşekler karanlığı aydınlatırken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos bugün de devam etti. Anadolu yakasında akşam saatlerinde lodosun yerini sağanak yağış aldı. Kadıköy'de bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla çakan şimşekler nedeniyle akşamın karanlığı aydınlandı.

Silivri'de fırtına ve yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı caddelerde ve sahil kordon boyunda yer yer su birikintileri oluştu. Fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı. Sürücüler ise zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:15 Kaynak: DHA
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