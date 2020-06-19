Sağanak yağış İstanbul'u felç etti - Son Dakika

Sağanak yağış İstanbul'u felç etti

Yenibosna'da çöp konteyneri yağmurda sürüklendi

İSTANBUL - Şiddetli sağanak yağış İstanbul'u adeta felç etti. Bağcılar ve Bahçelievler'de yollar göle dönerken, çöp konteynerleri caddede sürüklendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Bağcılar ve Bahçelievler'de yollar adeta göle döndü. Yağmur suları nedeniyle ara sokaklarda baskınlar oluştu. Caddelerde biriken sular araç sürücülerine ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yenibosna'da bir çöp konteynerinin caddede sürüklendiği görülürken, Bağcılar'da ise dereyolu su altında kaldı. İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.