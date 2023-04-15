Sağanak yağış kapımızda! Meteoroloji'den 3 bölge için kritik uyarı - Son Dakika
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Sağanak yağış kapımızda! Meteoroloji'den 3 bölge için kritik uyarı

15.04.2023 10:12

Hava sıcaklığı ülke genelinde etkisini gösterirken, Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. Buna göre Marmara, Karadeniz ve Ege'nin bir bölümü için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İKİ BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak yağış kapımızda! Meteoroloji'den 3 bölge için kritik uyarı - Son Dakika
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