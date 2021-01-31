Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı - Son Dakika

Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

31.01.2021 07:56

Meteoroloji'den alınan son verilere göre bazı il ve bölgelerde, kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına bekleniyor. Öte yandan 50 kent için sarı kodlu uyarı verilirken, 5 kent için de turuncu kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SEL VE HORTUM UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare), Hatay il genelinde yer yer aşırı(100 kg/metrekare üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Sağanak yağış, kar, fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Akşam saatlerinden sonra Adana'nın kuzeyinin yüksekleri, Sivas, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır'ın yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buna göre ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Sağanak yağış, kar, fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski söz konusu. Buna göre meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Sağanak yağış, kar, fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

BUZLANMA VE DON OLAYI BEKLENİYOR

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ FIRTINAYA KARŞI UYARI

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

50 KENT İÇİN SARI, 5 KENT İÇİN TURUNCU UYARI

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında 50 kent için sarı renkli uyarı verildi. Bu şehirler arasında; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Amasya, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Balıkesir, Bingöl, Bilecik, Bursa, Çorum, Çanakkale, Denizli, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Bayburt, Bartın, Yalova, Osmaniye, Karabük ve Düzce yer aldı.

Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman için de turuncu kodlu uyarı verildi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

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Son Dakika Yaşam Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı - Son Dakika


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