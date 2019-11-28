Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Bursa'da meydana gelen feci kazada yaralanan 5 kişi gözyaşlarına boğuldu

BURSA - Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen kazada aniden yavaşlayan traktöre arkadan çarpan minibüs ve kazaya karışan bir başka otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazada araçta bulunan yaralı kadınlar kazanın etkisiyle gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, sabaha karşı Bursa- İnegöl yolu Alanyurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanyurt'dan mevkisinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan ve plakası tespit edilemeyen traktör aniden yavaşladı. Yavaşlaması sonucu arkadan gelen Anvar Uzunov'un kullandığı 16 PA 508 plakalı minibüs yağışında etkisiyle duramadı ve arkadan hızlı şekilde traktöre çarptı. Minibüsün arkasında seyreden Halis Gül Ali yönetimindeki 16 ADF 690 plakalı otomobilde duramayarak minibüsü arkadan çarparak zincirleme kaza meydana geldi. Meydana gelen zincirlemeli kazada her iki araç sürücüleri ile Ömer Rüstem, Sena Rüstem Özge Koruyan yaralandı. 5 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan bayanlar kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza nedeniyle Alanyurt-İnegöl yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Gelen trafik ekipleri müdahale ederek araçların çekici yardımıyla kaldırılmasını sağlayarak yolu tekrar trafiğe açtı. Öte yandan kazaya karışan traktör ise kaçarak kayıplara karıştı. Ayrıca yağmur nedeniyle aynı yerde bir çok maddi hasarlı kazalar meydana geldi.