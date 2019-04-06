Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağış Köyü Göle Çevirdi

Sağanak Yağış Köyü Göle Çevirdi

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine Çevreli köyü etkili olan sağanak yağış ve eriyen karlar nedeniyle köy adeta göle döndü.

Sağanak Yağış Köyü Göle Çevirdi, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine Çevreli köyü etkili olan sağanak yağış ve eriyen karlar nedeniyle köy adeta göle döndü.

Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Çevreli köyü, günlerdir aralıklı devam eden sağanak yağış ve karların erimesiyle adeta gölete döndü. Evlerine girmekte zorlanan vatandaşları ise traktörler bir yerden başka bir yere götürüyor. Ahırları da su altında kalan vatandaşlar hayvanlarını ise başka yerde muhafaza etmek zorunda kalıyor. Vatandaşlar ilk kez köylerini bu şekilde gördüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Köy sakinlerine traktörüyle yardımcı olan Necmi Karataş, "Malum günlerdir çok yoğun bir şekilde karla karışık yağmur yağıyor. Bu sene diğer senelere göre çok fazla yağmaya başladı. Bir tarafta yağmur, bir tarafta kar, bir tarafta güneşli hava bunlar hepsi beraber olunca ister istemez köyü gün gittikçe sulara teslim oluyor. Bugün zorlu bir çalışmayla ancak komşumuzun ahırında koyunları kurtardık. Tek ricamız yetkililerden bir an bize çözüm bulması inan zor durumdayız" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:30 Kaynak: İHA

Hakkari, Çevreli, Yüksekova, Güncel
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