Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış kula'da hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Sağanak yağış kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış kula'da hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkilediMANİSA'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

MANİSA'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı.

Kula'da akşam aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki bazı sokaklarda su baskını yaşandı. Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında ev, işyeri ve otoparkı su bastı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ilk olarak kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerlerine ulaşan belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarına katıldı. Yağmurun dinmesi, geçen zamanın da etkisi ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kenteki sular çekildi. Kentte hayat normale döndü.

Sağanak yağış kula'da hayatı olumsuz etkiledi

su baskını, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi
BM Güvenlik Konseyi üyesi Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 'harekâta son verin' çağrısı Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını kabul etti! İşte Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar "Kürtler melek değil" diyen Trump'tan bir açıklama daha: PKK, IŞİD'den daha kötü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 21:52:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış kula'da hayatı olumsuz etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]