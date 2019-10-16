Sağanak yağış Kula'da sokakları göle çevirdi

Binaların otoparkları ve sokaklar göle döndü

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, sele neden oldu. Yoğun yağmur dolayısıyla sokaklar ve bazı evlerin bodrum katları ile otoparklar su bastı.

Kula'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle, ilçedeki bazı sokakları su bastı. Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında ev, işyeri ve otoparkları su bastı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanları ile suyu boşaltmaya çalıştı.

3 yıldır kiracı olarak bir apartmanda oturan vatandaş, her yağmur yağışı sonrasında evin depo ev otopark kısmını su bastığını, her defasında yetkili birimlere ilettiklerini fakat herhangi bir önlem alınmadığını söyleyerek sitem etti. Aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle yine evin otoparkı ve deposunu su bastığını söyleyen vatandaş, kendi imkanları ile suyu boşaltmaya çalıştıklarını söyledi.