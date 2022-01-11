Sağanak yağış mahalleyi sular altında bıraktı - Son Dakika

Sağanak yağış mahalleyi sular altında bıraktı

Dün başlayan yağmur nedeniyle evler, yollar ve ahırlar sular altında kaldı

Vatandaşlar, suyla kaplı yolda araçlardan düşen plakaları toplayıp cami duvarına dizdi

ADANA - Adana'da 2 gündür süren yağmur nedeniyle bir mahalleyi su bastı. Evlerin, ahırların ve yolların sular altında kaldığı mahallede vatandaşlar ve muhtar yetkililerden yardım istiyor.

Adana'da etkili olan ve gece boyu devam eden sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde birçok ev, yol ve ahır sular altında kaldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de mahalleye gelerek su basan ev ve yollarda çalışmalara başladı.

Gece kabusu yaşadılar

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşadıkları gecekondu sular altında kalan ve 6 çocuğuyla komşularına sığınan Ali ve Fatma Işık çifti de bu mağdurlardan birisi. Gece saatlerinde şiddetlenen yağmur nedeniyle gecekonduları su basan ve birçok eşyası suyun altında kalan Fatma Işık, canlarını zor kurtardıklarını söyleyip, yetkililerden yardım istedi.

Muhtar yardım istedi

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özden ise yetkililerden yardım talep ederek, "Mahallemiz sıkıntı içerisinde. Doğal afet yaşandı. Belediyelerimiz aktif olarak çalışıyor ama doğal afet nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Bütün ilgililer sahadayız. Mahallemizin yüzde 50'si bu şekilde. Gece 4'den bu yana ayaktayım. 80'e yakın evimiz şuan su altında" diye konuştu.

Plakalar cami duvarına dizildi

Yolların sular altında kalmasıyla sabah saatlerinde yola çıkan birçok aracın plakası düştü. Plakaları toplayan mahalleli, Harran Cami'nin duvarına dizdi.

Ahır sular altında kaldı, koyun düşük yaptı

Öte yandan, mahallede ahırının sular altında kaldığını belirten Adil Öztop, "Ahırı su bastı. 20 küçükbaş hayvanım vardı ve onları da başka ahıra götürmek zorunda kaldım. Gebe olan hayvan düşük yaptı. Yetkililerden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yağmurun Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.