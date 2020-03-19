Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi - Son Dakika

Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi

7 saat önce

Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Habur Çaynın debisi yükseldi.

Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Habur Çaynın debisi yükseldi. Çay kenarında ahırları bulunan vatandaşlar, hayvanlarını tahliye etti.

Beytüşşebap'ta havaların ısınmasıyla beraber karların eridiği yüksek rakımlı yaylalardan gelen sular Habur Çayının debisini yükseltti. Yeşilöz köyü, Kato Dağı ve Hale Yaylasından gelen kar suları Habur Çayının taşmasına neden oldu. Çayın taşması Bolağaç, Mutluca, Ayvalık, Başaran ve Günyüzü köylerini etkiledi. Köylülere ait dere kenarlarında bulunan ahırlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Erkan Gökçe isimli vatandaş, çayın debisinin her yıl bu dönemler arttığını söyledi. Gökçe, "Yıllardır hep böyle oluyor. Akrabalarımız dere kenarındaki ahırlardaki hayvanları tedbir amaçlı boşaltıyor. Bir saat şiddetli bir yağış olursa hemen debisi yükseliyor. Keçilerimiz için köyün çıkışında yaptığımız köprüleri de kaldırmak zorunda kaldık yoksa su çoktan götürmüş olacaktı. Dikkatli olmalıyız. Herkese özellikle çocuklarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi

Beytüşşebap, Şırnak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:24 Kaynak: İHA

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