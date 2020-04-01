Sağanak yağış nedeni ile yollar su altında kaldı - Son Dakika

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Sağanak yağış nedeni ile yollar su altında kaldı
6 saat önce
Sağanak yağış nedeni ile yollar su altında kaldı Diyarbakır'da kuvvetli sağanak yağış nedeni ile Kayapınar'a bağlı Esentepe Mahallesini Ergani ilçesine bağlayan yol, sular altında kaldı.
Sağanak yağış nedeni ile yollar su altında kaldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kuvvetli sağanak yağış nedeni ile Kayapınar'a bağlı Esentepe Mahallesini Ergani ilçesine bağlayan yol, sular altında kaldı.
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni ile Esentepe Mahallesini Ergani ilçesine bağlayan karayolu sular altında kaldı. Sabah saatlerinde yolu kullanan sürücüler yolun sular altında kaldığını görünce geri dönmek zorunda kaldı. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, suyun tahliye edilmesini bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:32 Kaynak: İHA
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