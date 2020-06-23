Sağanak yağış nedeniyle Çekmeköy'de alt geçidi su bastı - Son Dakika

Sağanak yağış nedeniyle Çekmeköy'de alt geçidi su bastı

İSTANBUL - Çekmeköy'de otomobillerin geçtiği alt geçidi yoğun yağış nedeniyle su bastı. Otomobiller farklı yollardan ilerlerken yolda trafik yoğunluğu oluştu. Suyun alt geçide dolduğu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış farklı bölgelerde etkisini gösteriyor. Çekmeköy'de de etkili olan yağış nedeniyle Şile yolu üzerindeki bir alt geçidi su bastı. Su baskını olması nedeniyle alt geçit trafiğe kapandı. Otomobil sürücüleri suyun dolduğu alt geçitten ilerleyemeyince farklı yollara sapmak zorunda kaldı. Trafik polisleri alt geçit çevresinde güvenlik önlemleri alırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Yağış nedeniyle su baskını meydana gelen alt geçit cep telefonu kamerasına yansıdı.