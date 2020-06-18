Sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Bursa'da yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü.

Bursa'da yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü. Duvar altında bir kişinin olduğu iddiası üzerine AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağmurun etkisiyle caddede bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerinden geçen bir kişinin üzerlerine düşen duvarın altında kaldığı söylendi. İhbar üzerine gelen 112, 156 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri ise arama kurtarma çalışması başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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