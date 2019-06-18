Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış okul bahçesini göle çevirdi
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Sağanak yağış okul bahçesini göle çevirdi

19 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir okulun bahçesi, aniden bastıran yağmur nedeniyle göle döndü.

Sağanak yağış okul bahçesini göle çevirdi, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir okulun bahçesi, aniden bastıran yağmur nedeniyle göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamanın ardından Karabük ve ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde aniden başlayan sağanak yağışlar 1 saat etkili oldu. Aşırı yağışlar derelerin taşmasına neden olurken, Şirinköy İlköğretim Okulunun bahçesini de göle çevirdi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:31 Kaynak: İHA
Yenice, Karabük, 3. Sayfa
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