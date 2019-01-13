Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağış Sahil Yolunu Çökertti

Sağanak Yağış Sahil Yolunu Çökertti

52 dakika önce

Akçakoca-Kocaali sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle çöktü.

Sağanak Yağış Sahil Yolunu Çökertti, System.String[]
Akçakoca-Kocaali sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle çöktü. Yaklaşık 3 metre çöken yol, ulaşıma kapatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesini Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlayan ve yeni ulaşıma açılan sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle Paşalar köyü mevkisinde çöktü. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda 3 metre derinliğinde çöken yol, jandarma ve karayolu ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Ulaşım eski yol üzerinde devam ederken, yol yapım çalışmaları için karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. Jandarma ekipleri ulaşıma kapatılan alanda sürücülere yol güzergahı konusunda bilgi verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Düzce, Sakarya, Kocaali, Akçakoca, Güncel
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