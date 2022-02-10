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Sağanak yağış sebebiyle taşan Ergene Nehir'nin debisi düşmeye başladı - Son Dakika

Sağanak yağış sebebiyle taşan Ergene Nehir'nin debisi düşmeye başladı

10.02.2022 13:41

Sağanak yağış sebebiyle taşan Ergene Nehir'nin debisi düşmeye başladı Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde sağanak yağış sebebiyle taşan Ergene Nehir'nin debisi düşmeye başladı.

Sağanak yağış sebebiyle taşan Ergene Nehir'nin debisi düşmeye başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde sağanak yağış sebebiyle taşan Ergene Nehir'nin debisi düşmeye başladı.

Etkili olan sağanak yağış sebebiyle Ergene Nehiri'nin debisi yükselerek Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde panayır alanı ve tarım arazileri sular altında kalmıştı. Taşan Ergene Nehir'nin debisi düşmeye başladı. Bir hafta öncesine kadar debisi 5 - 10 metreküp arasında değişen Ergene Nehrinin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesimi 22 kat artarak 241 metreküpe ulaşmıştı. Bu gün son ölçülen veriye göre 207 metreküp debiye düştü.

Ovanın Meriç Nehir'inin geri tepmesiyle sular altından kaldığını dile getiren Recep Avcı, "Yağışların ve Meriç Nehir'inin geri tepmesiyle kaynaklanan bir taşkın bu. Normalde ovamızda su 2 gün kalırdı. Ama bu Meriç Nehir'inin taşması bizi etkiledi. En az 3-4 gün sular çekilmez. Bu gün yavaş yavaş çekilmeye başladı. Dün çok artmıştı. Ovanın bazı yüksek kesimlerinde buğday ekili. Bu sular buğdaylara zarar verebilir" dedi.

Her yıl tarım arazilerin sular altında kaldığını ve çiftçiye büyük zarar verdiğini ifade eden Yılmaz Çetiner, "Burada her yıl su yükseldiğinde çiftçiye büyük zarar veriyor. Şuanda çeltik alanları haricinde ekilen buğdayları tamamını götürdü. Düşse bile onun bıraktığı mil, mil dediğimiz tortu gömecek zaten. Tarlaların içinde su kalırsa tamamen bitecek. Onları yeniden ekmek için ayçiçeğine kalır. Oda buğdayın tava gelmesi için bekliyor ve ot büyüdüğü için ekim gecikiyor çıkışı etkiliyor" şeklinde konuştu.

Sağanak yağış sebebiyle taşan Ergene Nehir'nin debisi düşmeye başladı
Sağanak yağış sebebiyle taşan Ergene Nehir'nin debisi düşmeye başladı
Sağanak yağış sebebiyle taşan Ergene Nehir'nin debisi düşmeye başladı

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Pehlivanköy, Kırklareli, Meriç, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağanak yağış sebebiyle taşan Ergene Nehir'nin debisi düşmeye başladı - Son Dakika


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