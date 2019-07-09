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Sağanak yağış sele neden oldu

48 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle birçok ev ve ahır hasar gördü.

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Çaldıran, Van, Güncel
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle birçok ev ve ahır hasar gördü.

Çaldıran ilçesinde dün ve bugün etkili olan sağanak yağış; Yeniyaka, Çubuklu, Erginler, Zülfübulak ve Güngören mahallelerinde sele neden oldu. Su baskınları nedeniyle mahallelerdeki birçok ev, ahır ve tandır evi kullanılamaz hale gelirken, ekili alanlar ise sular altında kaldı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, selin ardından bölgeye sevk edilen belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları incelerken, vatandaşlara ise 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede dün ve bugün sağanak yağışın etkili olduğunu belirterek, "5 mahallemizde sel felaketi oluştu. Erginler Mahallemize giderek burada mağdur olan vatandaşlarımızla görüşerek yaşanan olayı yerinde gördüm. Belediyemize haberin verilmesiyle birlikte iş makineleriyle birlikte olay yerine giderek müdahalelerde bulunduk. Şu anda akan su yatakları temizlenerek suyun yönünü değiştiriyoruz. Ev ve ahırlar zarar görürken, ekili tarım arazileri de sular altında kaldı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:03 Kaynak: İHA
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