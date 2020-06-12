Sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika

Sağanak yağış sele neden oldu

Yahyalı ilçesinde yağmurdan dolayı dere yatağı taşınca ilçede sel baskını meydana geldi

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu.

İlçeye bağlı Derebağ mevkiinde öğle saatlerinde yağmur ve dolu yağışı oldu. Yağışın şiddetini arttırmasının ardından, ilçede bulunan dere yatakları taşarak mahallelerde ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri de vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, etkili olan dolu yağışı bazı yerleri beyaza bürüdü.