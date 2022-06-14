Malatya'da sağanak yağış sele döndü - Son Dakika
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Malatya'da sağanak yağış sele döndü

14.06.2022 16:02

- Malatya'da sağanak yağış sele döndü Malatya'da aniden bastıran sağanak yağışlar kent ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi.

- Malatya'da sağanak yağış sele döndü

MALATYA - Malatya'da aniden bastıran sağanak yağışlar kent ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışların sele dönüşmesiyle bazı fabrikaları su bastı kayısı bahçeleri ise zarar gördü.

Malatya'da aniden bastıran sağanak yağışlar kent ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı fabrikaları su bastı. Akçadağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüşürken bir çok kayısı bahçesinin selden zarar gördüğü öğrenildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise 14 Haziran Salı günü 10.00-22.00 saatleri arasında Malatya ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer dolu hadisesi beklendiği belirtildi.

Malatya'da sağanak yağış sele döndü
Malatya'da sağanak yağış sele döndü
Malatya'da sağanak yağış sele döndü
Malatya'da sağanak yağış sele döndü
Malatya'da sağanak yağış sele döndü
Malatya'da sağanak yağış sele döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da sağanak yağış sele döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da sağanak yağış sele döndü - Son Dakika
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