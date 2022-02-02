Sağanak yağış şiddetini artırdı: Bozuk mazgallar sokakları felç ediyor - Son Dakika

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Sağanak yağış şiddetini artırdı: Bozuk mazgallar sokakları felç ediyor

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bu sabah itibariyle etkisini artırdı. Şiddetli yağışla beraber TESKİ'nin tıkalı mazgallarından akan yağmur suları, sokaklara yayılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılardan sonra Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, bu sabah şiddetini artırdı. Yağışa karşı şemsiyelerini yanına alan vatandaşlar, sokakta rahat rahat yürürken, şemsiyesiz gezen kimi vatandaşların zor anlar yaşadığı gözlendi.

Bozuk mazgallardan çıkan su sokaklara yaylıyor

Sağanak yağışla beraber, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bozuk ve tıkalı mazgalları üzerinden akan sular sokaklara yaylıyor. Sağanak yağış sebebiyle trafikteki sürücülerde zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor.