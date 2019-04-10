Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağış Silvan'ı Vurdu, Vatandaşlar İş Yerlerinde Mahsur Kaldı

Sağanak Yağış Silvan'ı Vurdu, Vatandaşlar İş Yerlerinde Mahsur Kaldı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su birikintisine neden oldu.

Sağanak Yağış Silvan'ı Vurdu, Vatandaşlar İş Yerlerinde Mahsur Kaldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su birikintisine neden oldu. Vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı. Silvan'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kentte hayatı felç etti. Kısa sürede sele neden olan yağışlar nedeni ile kentteki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yerleri alt tarafta bulunan vatandaşlar suda mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtararak iş yerlerindeki suları tahliye etti.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:06 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Silvan, Güncel
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