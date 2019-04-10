Sağanak Yağış Silvan'ı Vurdu, Vatandaşlar İş Yerlerinde Mahsur Kaldı
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Sağanak yağış Silvan'ı vurdu, vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su birikintisine neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:08 Kaynak: İHA
Sağanak yağış Silvan
'ı vurdu, vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı DİYARBAKIR - Diyarbakır
'ın Silvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su birikintisine neden oldu. Vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı.
Silvan'da bugün öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kentte hayatı felç etti. Kısa sürede sele neden olan yağışlar nedeni ile kentteki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yerleri alt tarafta bulunan vatandaşlar suda mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtararak iş yerlerindeki suları tahliye etti.
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