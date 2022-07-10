Sağanak yağış sonrası apartman garajına biriken 50 ton su tahliye edildi - Son Dakika
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Sağanak yağış sonrası apartman garajına biriken 50 ton su tahliye edildi

10.07.2022 02:07
Sağanak yağış sonrası apartman garajına biriken 50 ton su tahliye edildi

Eskişehir'de gün içinde etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte bir apartmanın garajında biriken yaklaşık 50 ton su, ekipler tarafından tahliye edildi.

Eskişehir'de gün içinde etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte bir apartmanın garajında biriken yaklaşık 50 ton su, ekipler tarafından tahliye edildi.

Kurtuluş Mahallesi Halk Çarşısı Sokak'ta bulunan bir apartmanın garaj kısmı bugün yoğun şekilde etkisini gösteren sağanak yağış sonucu suyla doldu. Apartman sakinleri tarafından fark edilen su birikintisi için AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yerden yaklaşık 30 santimetre kadar yükseğe çıkan su birikintisi, ekiplerin çabaları sonucu pompayla kanalizasyona tahliye edildi. Uzun süren müdahalenin ardından apartman garajından yaklaşık 50 ton suyun tahliye edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağış sonrası apartman garajına biriken 50 ton su tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak yağış sonrası apartman garajına biriken 50 ton su tahliye edildi - Son Dakika
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