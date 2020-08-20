Sağanak yağış sonrası Arnavutköy'de evleri su bastı - Son Dakika

Sağanak yağış sonrası Arnavutköy'de evleri su bastı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde kuvvetli yağışın etkisini göstermesiyle bazı evleri su bastı. Evini su basan Benzigül Bektaş, "Duvarlardan sel bastı. O sel olduğu gibi evin içine girdi. Suyun içinde yüzdük" dedi.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde yağmurun şiddetini arttırmasıyla sel meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Merkez Mahallesi Zülal Sokak oluşan sel nedeniyle bir bahçenin duvarı yıkıldı. Duvarı aşan sel suyu bir binanın giriş katında bulunan evi bastı. Su baskınları nedeniyle evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu daire içerisindeki sel suları tahliye edildi.

Öte yandan şiddetli yağmur sonucu oluşan sel nedeniyle sokak üzerindeki asfaltın bazı kısımlarının koptuğu görüldü.

Yağmurdan dolayı evini su basan İlhan Bektaş, "Sabah saat 8 sıralarında ben işe gittim. Giderken yağmur yeni yeni yağıyordu. Baktım yağmur çoğaldı. Oğlum telefon açtı. Baba gel evi su bastı dedi. Geldim. İtfaiye geldi. Suyu çektiler. Baya eşyamız da ziyan oldu. Maddi zararımız çok. Eşyalarımız kullanılmaz hale geldi" dedi.

Selden dolayı evde sağlam eşyasının kalmadığını söyleyen Benzigül Bektaş, "Evdeydik. Hepimiz yataktaydık. Şimşek çakmıştı. Şimşeğin sesiyle uyandım. Kapının ağzında gider var. Giderin kapağını açtım. Giderle uğraştım. Fırının yukarısından duvar delindi. Duvarlardan sel bastı. O sel olduğu gibi evin içine girdi. Suyun içinde yüzdük. Sağlam yerimiz kalmadı" diye konuştu.