Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika
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Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

25.08.2022 23:20

Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Marmara, Ege ve Trakya bölgelerinde birkaç gündür belli aralıklarla süren yağmurdan birçok bölge etkilendi. Çanakkale'de bugün akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Barbaros Mahallesi Plaj caddesi ve deniz sokak kesişimi sağanak yağış sonrasında sular altında kaldı. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadılar. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, Belediye ekipleri de çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Çanakkale, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika
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