Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi - Son Dakika

Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi
26.03.2021 22:35
Zonguldak Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi.
Zonguldak Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yola kaya parçaları düşerken yolda uzun kuyruklar oluştu.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zonguldak Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde meydana geldi. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle heyelan oluştu. Heyelan sırasında yol üzerine kaya parçaları düştü. Ardından düşen kaya parçaları nedeniyle yoldan uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan Karayolları ekipleri olay yerinde temizlik çalışması yaptı. - ZONGULDAK
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