Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış sonrası ilginç görüntü....Deniz botuyla böyle yüzdü
Son Dakika Genel Haber

Sağanak yağış sonrası ilginç görüntü....Deniz botuyla böyle yüzdü

55 dakika önce

Sağanak yağış sonrası ilginç görüntü.

Sağanak yağış sonrası ilginç görüntü....Deniz botuyla böyle yüzdü
ÇANAKKALE - Çanakkale'de bu sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın dışarıya deniz botuyla çıkarak kürek çektiği görüldü.
Sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası sanayi sitesindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu. Durumu fark eden vatandaşlardan birisinin botunu alarak su birikintisi üzerinde kürek çekmeye başlaması renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşın su birikintisi üzerindeki botla yolculuğu bir arkadaşı tarafından görüntülendi.
Çanakkale, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı
İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Yollar su altında kaldı, tüm vapur seferleri iptal edildi Oğlunu 'cennete gitsin' diyerek suni gölete attı Avrupa Birliği ülkesi Belçika, cinsel ilişkiye rıza yaşının 14'e indirilmesine karar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:29:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış sonrası ilginç görüntü....Deniz botuyla böyle yüzdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]