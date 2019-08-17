Sağanak yağış sonrası ilginç görüntü....Deniz botuyla böyle yüzdü
55 dakika önce
Sağanak yağış sonrası ilginç görüntü.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:34 Kaynak: İHA
Sağanak yağış sonrası ilginç görüntü....Deniz botuyla böyle yüzdü
ÇANAKKALE - Çanakkale
'de bu sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın dışarıya deniz botuyla çıkarak kürek çektiği görüldü. Sabah
saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası sanayi sitesindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu. Durumu fark eden vatandaşlardan birisinin botunu alarak su birikintisi üzerinde kürek çekmeye başlaması renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşın su birikintisi üzerindeki botla yolculuğu bir arkadaşı tarafından görüntülendi.
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