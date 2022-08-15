Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı - Son Dakika
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Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı

15.08.2022 15:04

Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu Deresi ve Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü.

Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı

Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu Deresi ve Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Göksu ve Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı. Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı - Son Dakika

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