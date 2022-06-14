Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı - Son Dakika
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Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı

14.06.2022 10:27

Meteorolojinin turuncu kodla uyarıda bulunduğu Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

Meteorolojinin turuncu kodla uyarıda bulunduğu Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken bir sokak üzerinde bulunan evler de sular altında kaldı. Can pazarının yaşandığı olayda evini su basan kadın, çocuklarının son anda arka bahçenin duvarından komşulara verdiğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarıda bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte kent genelinde bir ev ve iş yerini su basarken, Mevlana Mahallesi 1 numaralı sokak da yağıştan nasibini aldı. Aniden bastıran kuvvetli yağışla birlikte kısa sürede sokak suyla dolarken, sokak üzerinde bulunan evler de sular altında aldı. Evlerin önünde bulunan otomobillerinde sel suları içerisinde kaldığı olayda, su basan evlerin birisinde can pazarı yaşandı. Çocukları evde bırakıp bakkala gittiği sırada evini su bastığını söyleyen bir kadın, içeriye girdiğinde çocukların sular altında kaldığını daha sonra evinin arka bahçesindeki duvarın üzerinden komşularına verdiğini söyledi. Olaydan sonra Mevlana Mahallesi Muhtarı İsmail Coşkun ve mahalleli bir araya gelerek, suyun içerisinde kalan çocukları traktör yardımıyla bulundukları yerden güvenli alana taşıdılar. Diğer aile bireylerinin de kurtarıldığı olayda su basan evlerin odaları da kameralara yansıdı. Eşyaların tamamen su altında kaldığı evlerde bazı eşyaların su üzerinde yüzdüğü görüldü.

Öte yandan kent genelinde yaşanılan olumsuzlukların çözüme kavuşturulması adına 112 Acil Komuta Merkezi başta olmak üzere, Osmaniye Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ile polis ekiplerinin alarma geçirildiği öğrenildi.

(Selçuk Kaya - İHA)

Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı

YORUMLAR
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Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanlar sular altında kaldı Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanlar sular altında kaldı Osmaniye'de İş Yerini Su Basan Esnaf: Oy Veren Ellerim Kırılsın Osmaniye'de İş Yerini Su Basan Esnaf: Oy Veren Ellerim Kırılsın
Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Osmaniye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı - Son Dakika

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