- Sağanak yağış sonrası Trafik Polisi gideri açmak için seferber oldu - Son Dakika

Sağanak yağış sonrası trafik polisi gideri açmak için seferber oldu

İSTANBUL - İstanbul'da gün boyunca etkili olan sağanak yağışta giderler tıkandı. Belediye ekipleriyle birlikte giderleri açmak için seferber olan İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Pendik'te bir trafik polisi de bir çubukla caddeyi dolduran suyun gitmesi için yoğun çaba harcadı.

O anları vatandaş kaydetti

Gün boyunca megakent İstanbul'un genelinde etkili olan sağanak yağış yer yer sele neden oldu. İstanbul'un çeşitli noktalarından gelen görüntülerde itfaiye ve belediye ekiplerinin giderleri açmak için yoğun çaba harcadığı görülürken sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Trafik polisi, caddeyi dolduran suyun giderden boşalması için eline aldığı çubukla mazgalı uzun süre temizledi. Bir vatandaşın anbean kaydettiği o dakikalarda polisin uzun süre yağış altında mazgalın önündeki engelleri temizlediği görüldü.