Erzincan'da sağanak yağış sele dönüştü
Sel yolları kapattı, mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor
ERZİNCAN - Erzincan'da sağanak sele dönüştü. Selden köy yolları ulaşıma kapandı, yaylalarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.
Akşam saatlerinde Erzincan'da etkili olan doluyla karışık kuvvetli yağış, sele dönüştü. Şehrin merkeze bağlı birçok mahallesinde derelerden sel aktı. Sel suları bazı araçları sürükledi, köylerde büyük zarara yol açtı.
Başpınar mahallesinde taşan sel suları ev ve arazilere ulaştı. Mahsur kalan vatandaşlar ve meralardaki hayvanlar kurtarıldı. Olay yerine AFAD, belediye, jandarma komando ekipleri sevk edildi.
Erzincan Valisi Mehmet Makas ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'da olay yerinde incelemelerde bulundu.
Öte yandan yaylalarda mahsur kalan vatandaşları ise AFAD ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Kentte yoğun yağış etkisini sürdürüyor.
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