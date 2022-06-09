Başpınar mahallesinde taşan sel suları ev ve arazilere ulaştı. Mahsur kalan vatandaşlar ve meralardaki hayvanlar kurtarıldı. Olay yerine AFAD , belediye, jandarma komando ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerinde Erzincan'da etkili olan doluyla karışık kuvvetli yağış, sele dönüştü. Şehrin merkeze bağlı birçok mahallesinde derelerden sel aktı. Sel suları bazı araçları sürükledi, köylerde büyük zarara yol açtı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Erzincan'da sağanak yağış sele dönüştü - Son Dakika

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