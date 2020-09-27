Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, İstanbul Çanakkale yolu trafiğe kapandı - Son Dakika

Tekirdağ'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul- Çanakkale yolu bir süre trafiğe kapandı.

Suya gömülen araçlar arızalanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından gece saatlerinde Malkara ilçesinde rüzgarla birlikte şiddetli sağanak yağış etkili oldu. İstanbul'dan Çanakkale, Çanakkale'den İstanbul yönüne giden sürücüler zor anlar yaşadı. D-110 karayolunun Malkara ilçe girişi göle döndü. Suya gömülen bazı araçlar arıza yaptı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan ilçe merkezinde de sokaklar göle dönerken, sağanak yağışa dayanamayan birkaç ağaç da yola yıkıldı. Yaklaşık 45 dakika süren yağış sonrası yollarda hasar meydana geldi.

Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye gezdi. - TEKİRDAĞ