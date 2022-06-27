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Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Kırmızı kod ile uyarı yapılan Düzce'de sağanak yağış etkili oldu

Motosiklet sürücüleri göle dönen caddede ıslanmamak için kontrollü hareket etti

DÜZCE - Etkili olan sağanak yağış, Düzce'de birçok sokakta su birikintilerine sebep oldu. Göle dönen bir caddede ise araçlar güçlükle ilerledi.

Kırmızı kod ile uyarı yapılan Düzce'de sağanak yağış etkili oldu. Sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde ise su taşkınları etkili oldu. Konuralp Hilmi Sönmez Caddesi'nde de 1 saatte etkili olan sağanak yağış caddeyi göle çevirdi. Göle dönen cadde üzerinde araçlar güçlükle ilerleyebilirken, motosiklet sürücüleri ise ıslanmamak için kontrollü hareket etti. Bölgede etkili olan sağanak yağışın kısa süre içerisinde caddeyi göle çevirdiğini söyleyen Gülşah Bütüm, "Konuralp bölgesi Orhan Gazi Mahallesi'ndeyiz. Burada dükkanlarımız var. Araçlar geçerken zorlanıyor. Servis yapanlar daha çok zorlanıyor. Bizim araçlarımız da çok zorlanıyor bu sudan geçerken. Biz şu an bu yolu kullanamıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Yağışın başlamasıyla birlikte yol bu hale geldi. Bizim için çok zor oluyor. Zaten araçlar geçemiyor. Problem yaşıyorlar. Biz araçlarımızı yol kenarına çektik o tarafı kullanamıyoruz" şeklinde konuştu.