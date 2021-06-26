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Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

26.06.2021 02:17
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu, System.String[]

Bartın'da 1 saat süre ile etkili olan sağanak yağış sonrası yollar su altında kaldı.

Bartın'da 1 saat süre ile etkili olan sağanak yağış sonrası yollar su altında kaldı. Bazı iş yerleri ve evleri su basarken yaka selleri nedeniyle yollar çamur ve taş yığınlarıyla doldu.

Bartın'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış yaklaşık 1 saat boyunca etkili oldu. Zonguldak-Bartın karayolunun Çatmaca mevkiinde araçlar su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Emniyet ekiplerince yol tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Sürücüler yan yola yönlendirildi.

Gölbucağı mevkiinde bazı iş yerlerini su bastı. Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince iş yerlerini basan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kavallar Caddesi ve Aladağ Mahallesinde ise yaka seli nedeniyle yollarda çamur ve taş yığınları oluştu. Bu noktalarda da Bartın Belediyesi ekiplerince iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın 1 saat süren sağanak yağış nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastığını ifade ederken, "İlimiz 1 saatte çok yoğun yağış aldı. Yüksek kesimlerden gelen sular yollarımıza kadar ulaştı. Bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Bartın Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada çalışıyoruz. Yağışın devam etmesi ihtimaline karşı da tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz." dedi. - BARTIN

Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika


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