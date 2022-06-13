Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

13.06.2022 08:57

Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak yağış nedeni ile birçok evde su baskını yaşandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak yağış nedeni ile birçok evde su baskını yaşandı.

Zile ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların bodrum katları ve zemin katlarını su bastı. Bahçeliever Mahallesi ile Minareyi Sağır Mahallesinde sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar evlerine dolan suyu boşaltmaya çalıştı. Bir sitede yaşanan su baskını nedeni ile vatandaşlar geçici olarak otellere yerleştirildi. Belediye ekipleri su baskını olan evlerde çalışma başlattı. İlçeye bağlı köylerde sağanak yağış tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

(İHA)

Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

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