Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış sürecek
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Sağanak yağış sürecek

58 dakika önce

Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında.

Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Birçok ilde sel ve su baskınlarına neden olan bu durumun hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den gelen açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor.
BİR UYARI DA MARMARA BÖLGESİ İÇİN GELDİ
İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da da yağmur bekleniyor.
Bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklığın mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği
bekleniyor.
(İHA)
Sağanak yağış sürecek
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
Akdeniz, Ege, Türkiye, Karadeniz, Güncel
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