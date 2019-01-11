Sağanak Yağış Tarım Arazilerini de Etkiledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden sağanak, şehir merkezinden sonra tarım arazilerini de vurdu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden sağanak, şehir merkezinden sonra tarım arazilerini de vurdu. Turgutlu Ovası'nda yer yer çay taşkınları tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu.



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanaktan tarım arazileri de etkilendi. Gediz Nehri'nin Turgutlu Ovası'ndan geçen bölümünde yer yer taşkınlar yaşanırken, nehirden taşan sular bazı tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. - MANİSA

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