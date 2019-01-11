Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağış Tarım Arazilerini de Etkiledi

Sağanak Yağış Tarım Arazilerini de Etkiledi

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden sağanak, şehir merkezinden sonra tarım arazilerini de vurdu.

Sağanak Yağış Tarım Arazilerini de Etkiledi, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden sağanak, şehir merkezinden sonra tarım arazilerini de vurdu. Turgutlu Ovası'nda yer yer çay taşkınları tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanaktan tarım arazileri de etkilendi. Gediz Nehri'nin Turgutlu Ovası'ndan geçen bölümünde yer yer taşkınlar yaşanırken, nehirden taşan sular bazı tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:33 Kaynak: İHA

Manisa, Turgutlu, 3. Sayfa
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