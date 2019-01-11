Sağanak Yağış Tarım Arazilerini de Etkiledi
1 saat önce
Sağanak yağış tarım arazilerini de etkilediMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden sağanak şehir merkezinden sonra tarım arazilerini de vurdu.
Sağanak yağış tarım arazilerini de etkiledi
MANİSA - Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden sağanak şehir merkezinden sonra tarım arazilerini de vurdu. Turgutlu ovasında yer yer çay taşkınları tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağıştan tarım arazileri de etkilendi. Gediz
Nehri'nin Turgutlu ovasından geçen bölümünde yer yer taşkınlar yaşanırken, nehirden taşan sular bazı tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:08 Kaynak: İHA
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