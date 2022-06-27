Sağanak yağış Taşköprü'de ırmak ve derelerin su seviyesini yükseltti

KASTAMONU - Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde de ırmak ve derelerin su seviyesi yükselirken, taşkın riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak'ta su seviyesini yükseltti. Yetkililer, belediye hoparlöründen yapılan anonslarla vatandaşları ırmak kenarına gitmemeleri ve park halinde bulunan araçlarını muhtemel bir taşkının yaşanabileceği alandan kaldırmaları konusunda uyardı. Yağmurun 2 gün daha devam etmesi beklenen Taşköprü'de Gökırmak'ta taşkın yaşanması tehlikesine karşın vatandaşlar tedirgin.