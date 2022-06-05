Sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu - Son Dakika
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Sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu

05.06.2022 20:23
Sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu

ADANA'nın Pozantı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağış nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Mahalleden ilçe merkezine giden yol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı. Mahalledeki bahçelerde çalışan bazı vatandaşların araçları, kısmen toprak altında kalırken, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Pozantı Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol açma ve toprak altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı.


Sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu
Sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu
Sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Hisarcık, Pozantı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu - Son Dakika

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