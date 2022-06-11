Sağanak Yağış ve Fırtına Ankara'yı Etkisi Altına Aldı

KAMERA: ÜNAL AYDIN

Başkent Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde aniden şiddetli şekilde bastıran sağanak yağış, tüm şehri etkisi altına aldı. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar da görüş mesafesini büyük oranda azalttı.

Başkent Ankara'da saat 14.30'da aniden başlayan sağanak yağış, şehrin birçok yerinde etkili oldu. Hızlı başlayan hava muhalefeti nedeniyle yollarda su seviyesi yükseldi. Yağmur ve şiddetli rüzgar görüş mesafesini büyük oranda etkilediği için araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bazı sürücüler ise hem görüş mesafesinin kapanması hem yollardaki su yüksekliği nedeniyle araçlarını yol kenarına çekti. Özellikle alt geçitler ve eğimli yollar nehre döndü.

Çankaya Kuğulu altgeçidinde bir araç, yarı yarıya su altında kaldı. Aracını bırakmak istemeyen sürücüyü, olay yerindeki belediye ekipleri ikna etti. Dikmen'e gitmeye çalışan sürücü, aracıyla birlikte kurtarılmak istedi. Belediye ekipleri ise aracın hızla çekileceğini söyledi. Sürücü, belediye aracına bindirildi. Bu sırada alt geçit girişindeki araçlar da geri ilerlemek isteyince trafik sıkıştı. Tünel içinde kalan araçların, trafik polislerince kontrollü şekilrde dışarı çıkarıldı. Belediyenin hızlı çalışmaları ve sağanak yağışın etkisini kaybetmesiyle trafik normal seyrine döndü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) de konuyla ilgili yaptığı açıklamada yağışların akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini ve tüm birimleri ile teyakkuzda olduğunu açıkladı. ABB'nin sosyal medya hesabından "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen sağanak yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. ABB tüm birimlerinden 1277 araç 3138 personeliyle teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" mesajı paylaşıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, saat 15.14'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da yağışlı hava etkili oluyor. Şu ana kadar metrekareye 20 kilogram yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. AFAD Başkanlık'ta gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği bilgiye göre; ev, iş yeri ve caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı yapıldı. 35 vatandaş, belediye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, ihbar bölgelerine hızla sevk edildi. Tüm birimlerde 1277 araç ve 3138 personel alanda çalışmaya devam ediyor.