Sağanak yağış ve fırtına kapıda! Meteoroloji, 60 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi - Son Dakika
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Sağanak yağış ve fırtına kapıda! Meteoroloji, 60 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi

04.04.2023 13:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için turuncu, 44 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılan kentlerde yaşayan vatandaşlara, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre ülkemiz kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün (Salı) Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

SICAKLIK DURUMU

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Göller yöresinde, bugün (Salı) Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, yerel su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

60 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için turuncu, 44 il için ise sarı kodlu uyarı yaptı.

Sarı kodlu uyarı yayınlanan 44 il şu şekilde: Tekirdarğ, Kırklareli, Edirne, Bursa, Bilecik, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Kırıkkale, Çorum, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Sivas, Bayburt, Gümüşhane, Tokat, Yozgat.

Turuncu kodlu uyarı yapılan 16 il ise şöyle: Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize.

Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 60 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
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