Sağanak yağış ve fırtına sonrası balıkçı tekneleri battı, narenciye bahçeleri sular altında kaldı - Son Dakika

Sağanak yağış ve fırtına sonrası balıkçı tekneleri battı, narenciye bahçeleri sular altında kaldı
31.01.2021 13:37
Sağanak yağış ve fırtına sonrası balıkçı tekneleri battı, narenciye bahçeleri sular altında kaldı Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak yağış ve fırtına sonrası balıkçı tekneleri battı, narenciye bahçeleri sular altında kaldı
HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Arsuz ilçesine bağlı Arpaçiflik Mahallesinden geçen dere yatağının taşmasıyla narenciye bahçeleri zarar gördü. Avcılarsuyu Mahallesinde bir köprü yıkılırken Arsuz çayında demirli bulunan 6 balıkçı teknesinde maddi zarar oluştu.
Arsuz Belediyesi ekipleri gece boyunca trafiğe kapanan yolları ve su taşkını yaşanan dere kenarlarında tahliye işlemleri yaptılar.
Tarım arazileri ile cadde ve sokaklarda su tahliye işlemleri sürüyor.
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