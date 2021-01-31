Sağanak yağış ve fırtına sonrası balıkçı tekneleri battı, narenciye bahçeleri sular altında kaldı - Son Dakika

Tarım arazileri ile cadde ve sokaklarda su tahliye işlemleri sürüyor.

Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti

Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil