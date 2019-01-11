Sağanak Yağış ve Fırtına Zor Anlar Yaşattı

Gece saatlerinde başlayan yağış, yolları göle çevirdi. İzmir
'i sel bastı. Gaziemir
ilçesinde çevreyolu ayrımında bir taksi su birikintisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücünün yardımına polis ekipleri koştu. Araç
, çekici yardımıyla kurtarılırken, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Konak
ilçesine bağlı, bir alt geçit ise, biriken sular nedeniyle trafiğe kapatıldı. kentte, aniden bastıran yağış sonrası İl merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. İstanbul
'da ise, gece saatlerinde yağmurla birlikte başlayan kuvvetli lodos etkisini sabaha kadar sürdürdü. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıyı döverken, vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti.
(İHA)