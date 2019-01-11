Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağış ve Fırtına Zor Anlar Yaşattı

Sağanak Yağış ve Fırtına Zor Anlar Yaşattı

2 saat önce

Gece saatlerinde başlayan yağış, yolları göle çevirdi.

Gece saatlerinde başlayan yağış, yolları göle çevirdi. İzmir'i sel bastı.

Gaziemir ilçesinde çevreyolu ayrımında bir taksi su birikintisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücünün yardımına polis ekipleri koştu. Araç, çekici yardımıyla kurtarılırken, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Konak ilçesine bağlı, bir alt geçit ise, biriken sular nedeniyle trafiğe kapatıldı. kentte, aniden bastıran yağış sonrası İl merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü.

İstanbul'da ise, gece saatlerinde yağmurla birlikte başlayan kuvvetli lodos etkisini sabaha kadar sürdürdü. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıyı döverken, vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

Gaziemir, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İsimler, 3,5 Yaşındaki Lösemi Hastası Çocuğa İlik Donörü Olmak İçin Seferber Oldu Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!

İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:59:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağış ve Fırtına Zor Anlar Yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]