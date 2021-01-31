Sağanak yağış ve fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı...Çatılar uçtu, yollar göle döndü - Son Dakika

Asi Nehrinin taşması ile tarları su bastı. Bazı iş yerlerinin camı kırıldı.

Gece saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi.

HATAY - Hatay 'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti

Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil