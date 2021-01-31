Sağanak yağış ve fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı...Çatılar uçtu, yollar göle döndü - Son Dakika

Sağanak yağış ve fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı...Çatılar uçtu, yollar göle döndü
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.
Gece saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi.
Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz suyu caddeye kadar çıktı.
Asi Nehrinin taşması ile tarları su bastı. Bazı iş yerlerinin camı kırıldı.
Kaynak: İHA
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