Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar caminin minaresini yıktı - Son Dakika

Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar caminin minaresini yıktı

ADANA - Adana'da akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir mahallede bulunan caminin 24 yıllık minaresi yıkıldı. Minare mahallenin elektriğini sağlayan trafonun üzerine yıkılırken mahallenin tamamında elektrikler kesildi.

Akşam saatlerinde Adana genelinde başlayan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hayatını olumsuz etkiledi. Yüreğir ilçesine bağlı Cırık Mahallesi'nde bulunan bir caminin 24 yıllık minaresi kuvvetli rüzgara dayanamayıp yıkıldı. Minare mahallenin elektriği sağlayan trafonun üzerine yıkıldı. Cırık mahallesinde şuan için tamamen elektrikler kesilmiş durumda. Minarenin yıkılmasıyla camide ve çevresinde maddi hasar meydana geldi.

Cırık Mahallesi Muhtarı Emin Memiş,"Yağmur yayıyordu, fırtına geldi. Ondan sonra bir gürültü geldi saat 18.30 ile 19.00 arasında. Bir baktım imam geldi, caminin minaresinin yıkıldığını söyledi. Minare trafonun üzerine ve taziye evinin çatısına düşmüş. Minare trafonun üzerine düştüğü için köyde şuan da elektrik yok, verilecek durumda da değil. Yetkililer, yarın gelecekler. Elektrik verip veremeyecekleri yarın belli olacak. Yetkililerden yardım istiyoruz, minaremizi geri yaparlarsa çok memnun oluruz." Dedi.

Öte yandan, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar şuan için etkisizi azalttı.