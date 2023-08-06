Sağanak yağış yolları göle çevirdi, ağaçları devirdi

EDİRNE - Edirne'de öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağış sebebiyle yollar göle dönerken, devrilen ağaçların altında kalan bazı araçlar hasar gördü.

Günlerdir devem eden kavurucu sıcakların ardından bugün Edirne'de 30 dakika boyunca etkili olan yağış yolları göle çevirdi. Yağışla birlikte bir kaç noktada ise ağaçlar devrildi. Talatpaşa mahallesi Uzun kaldırım caddesinde devrilen ağaçlar araca zarar verdi. Aracın üzerine devrilen ağaç sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yağmuru fırsat bilip aracını yıkadı

Etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ana caddeler yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Yağan yağmuru fırsat bilen başka bir vatandaş ise eline aldığı şemsiyeyle kendisini korurken, bazıları ise fırçayla kamyonetini yıkamaya devam etti.